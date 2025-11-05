Россия
Путин рассказал о дерзких рейдах разведчиков в тылу ВСУ

Президент России Путин: Разведчики проводят дерзкие рейды в тылу противника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Российские разведчики проводят дерзкие рейды в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

По заявлению главы государства, в ходе спецоперации разведчики действуют на опасных и трудных участках боевых действий и достойно выполняют поставленные задачи.

«[Вы] проводите дерзкие рейды в его (противника) тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в поздравительной телеграмме Путина к личному составу и ветеранам военной разведки Вооруженных Сил России.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Он отметил, что также армия России может выйти в тыл подразделений ВСУ, расположенных в Орехове, если займет находящееся поблизости Терноватое.

