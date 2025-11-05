Россиянам рассказали о первой помощи при высоком давлении

Врач Волгина рассказала о первой помощи при высоком давлении

Причинами повышенного давления чаще всего являются стресс, определенные продукты, воздействие солнца, нахождение в душном или жарком помещении. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Врач сообщила, что при гипертонии необходимо прежде всего исключить факторы, которые ее вызвали, обеспечить человеку максимальный покой и комфорт. Она уточнила, что очень важен в таких случаях доступ свежего воздуха, так как плохое самочувствие нередко возникает именно из-за духоты. Следует открыть окно, ослабить тесную одежду, помочь лечь и успокоиться, объяснила Волгина.

«Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль (часто в затылочной области или без четкой локализации), головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание "звездочек" перед глазами и общее ухудшение зрения. В таком состоянии строго противопоказаны любые тепловые и физические нагрузки: горячие ванны, бани, занятия спортом, а также интенсивная домашняя работа, например уборка. Стоит также избегать тяжелой, острой и горячей пищи», — рассказала врач.

Волгина предупредила, что гипертонический криз и состояние при резком падении давления без измерения могут проявляться очень похоже, поэтому нельзя самостоятельно давать какие-либо препараты. Если давление поднялось выше 160, появились такие симптомы, как асимметрия лица, невнятная речь, а тем более при потере сознания необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сказала врач.

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина сообщала о том, что головная боль является не просто неприятной жалобой, но и неспецифическим признаком многих заболеваний и требует тщательной дифференциальной диагностики.