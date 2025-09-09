Терапевт рассказала о связанных с тяжелыми болезнями головных болях

Терапевт Волгина: Головная боль может быть признаком онкологии

Головная боль является не просто неприятной жалобой, но и неспецифическим признаком многих заболеваний и требует тщательной дифференциальной диагностики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Врач рассказала, что головная боль может быть признаком повышенного артериального давления, например при гипертонической болезни. По ее словам, в таких случаях боль локализуется в затылке или распространяется на другие области, дополнительными симптомами могут быть тошнота, рвота, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами. Также боли возникают при нарушении кровотока по сонным артериям, гормональных нарушениях и атеросклерозе, дополнила она.

«Головная боль может быть признаком онкологии или сосудистой патологии головного мозга. Все более частой проблемой становится мигрень. Это заболевание характеризуется наиболее интенсивной головной болью и часто сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью и аурой. Пациент в таком случае не может выполнять никакую работу и вести привычный образ жизни», — рассказала Волгина.

Еще одной причиной частой головной боли, по словам специалиста, может быть снижение зрения или другие причины, связанные с поражением глаз. Часто встречается головная боль напряжения – последствие физического и эмоционального перенапряжения, при этом локализация может быть любой, добавила она.

Ранее Ирина Волгина заявила, что купание в теплом море может привести к заражению инфекциями, такими как ротавирус, энтеровирус, гепатит A и кишечная палочка. Инфицирование может произойти при заглатывании воды или через повреждения на коже.