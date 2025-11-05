Силовые структуры
Россиянин поджег квартиру с бывшей женой и детьми

В Петербурге задержали мужчину, поджегшего квартиру с детьми и экс-женой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, поджегшего квартиру с детьми и экс-женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 4 ноября мужчина на проспекте Науки на почве возникших неприязненных отношений к сожительнице, зная, что в квартире находятся малолетние дети, совершил поджог входной двери. Но довести свой умысел до конца ему не удалось, так как очевидцы приняли меры к тушению возгорания.

Следователи задержали подозреваемого в совершении поджога. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что кровавое преступление произошло в частном доме российского региона.

