18:50, 1 ноября 2025Силовые структуры

Кровавое преступление произошло в частном доме российского региона

В Белгородской области пройдет суд над мужчиной за покушение на соседку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белгородской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя за покушение на соседку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Днем 19 августа обвиняемый поссорился с соседкой, проживающей в соседнем частном доме. Вечером этого же дня он выпил, взял нож и пришел к ней в дом. Там он ударил ее ножом в область живота. Жизнь женщине спасло то, что происходящее услышали ее родственники и оперативно вызвали скорую.

Ранее в Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей. Они приняли участие в хитрой схеме расправы над военным.

