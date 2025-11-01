Кровавое преступление произошло в частном доме российского региона

В Белгородской области пройдет суд над мужчиной за покушение на соседку

В Белгородской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя за покушение на соседку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Днем 19 августа обвиняемый поссорился с соседкой, проживающей в соседнем частном доме. Вечером этого же дня он выпил, взял нож и пришел к ней в дом. Там он ударил ее ножом в область живота. Жизнь женщине спасло то, что происходящее услышали ее родственники и оперативно вызвали скорую.

