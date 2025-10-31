Силовые структуры
11:40, 31 октября 2025Силовые структуры

Подростки приняли участие в хитрой схеме расправы над российским военным

В Новосибирской области двое подростков пытались убить военного
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей, которые приняли участие в хитрой схеме расправы над военным. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Елена Коновалова.

Подростки проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, которые пообещали им заплатить после выполнения задания. Подростки получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами. Днем 26 июля фигуранты нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида машины военного ядовитую смесь, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона.
 
Довести умысел до конца подростки не смогли, потому что их раскрыли правоохранители.

Ранее в следовавшем в Белгородскую область поезде ФСБ обнаружила и задержала россиянина-диверсанта, который хотел уехать на Украину, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины.

