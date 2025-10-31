Силовые структуры
Россиянина-диверсанта обнаружили в следовавшем в Белгородскую область поезде

ФСБ задержала жителя Коми, который хотел уехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В следовавшем в Белгородскую область поезде ФСБ обнаружила и задержала россяинина-диверсата, который хотел уехать на Украину, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленником оказался житель Коми — мужчина из Печор. Он подозревается в государственной измене.

По данным агентства, ФСБ установила, что мужчина является сторонником киевского режима. Он планировал выехать на Украину вступления в признанную террористической запрещенную в России украинскую военизированную организацию, что участвовать в диверсионно-разведывательной деятельности. Он связался с куратором в Telegram и предоставил ему свою анкету. Затем он получил проверочное задание. Он должен был подготовить фото- и видеоматериалы объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Печоры.

Ранее сообщалось, что жителю Туапсе Алексею Орлову дали восемь лет колонии за попытку вступить в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

