30 октября 2025

Мечтавший стать террористом россиянин попался силовикам в ДНР

Житель Туапсе попался силовикам на попытке вступить в «Легион "Свобода России"»
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жителю Туапсе Алексею Орлову дали восемь лет колонии за попытку вступить в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Южном окружном военном суде (ЮОВС).

Как установил суд, мечтавший влиться в ряды российских коллаборационистов мужчина 14 марта вышел на связь с представителем организации. Согласно разработанному с куратором плану, он приехал на автобусе в Донецк, где его должен был встретить представитель организации, но вместо этого мужчину задержали сотрудники силовых структур региона.

Ранее сообщалось, что на Кубани ФСБ задержала исламиста, планировавшего теракт в общежитии нефтезавода.

