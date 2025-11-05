Торрембини: РФ следует возрождать свое сыроварение, а не копировать чужой опыт

Российские аналоги европейских сыров, хоть и являются зачастую вкусными, но все равно остаются всего лишь подделкой, имеющей мало что общего с оригиналом. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Его слова приводит RTVI.

Создание в России качественных моцаррелы или пармезана невозможно ввиду отсутствия в стране необходимых для этого климатических условий, пояснил глава бизнес-ассоциации. В провинциях Парма или Реджо-Эмилия климат идеально подходит для производства этих видов сыра. То, что производится в России под этими названиями, является только подобием оригинала. «Ничего особенного. То есть вкусное, но это не настоящее», — констатировал Торрембини.

России следовало бы лучше заняться возрождением собственных традиций сыроварения. Вместо тех же пармезана или моцареллы местным сыроварам следовало бы больше выпускать костромской сыр и иные виды. «Настоящее импортозамещение — это восстановить то, что раньше было хорошо», — резюмировал Торрембини.

Продовольственное эмбарго было введено в России в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза (ЕС). Под запрет на ввоз попали в том числе мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из европейских стран. После этого в России стали активно наращивать выпуск аналогов сыров из государств ЕС. В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) отмечали, что программа продуктового импортозамещения в России провалилась по большинству целевых показателей.

