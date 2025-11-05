Россия
Российские военные научились наносить удары по ВСУ упавшими дронами

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные научились наносить удары по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже в случае, если дрон был подбит и упал. Об этом рассказал техник беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» с позывным Федор, пишет RT.

По словам российского бойца, для этого к беспилотнику крепится специальное устройство. Когда дрон падает, и кто-то подходит к нему на расстоянии двух-трех метров с чем-то металлическим — БПЛА взрывается, уточнил Федор.

Он также рассказал, что до ухода на специальную военную операцию думал, что воевать будет по старинке, но столкнулся с войной роботов и обучился работе с дронами.

Ранее сообщалось, что в России создали технологию для борьбы с обледенением БПЛА. Для этого захотели использовать нагревающуюся электропроводящую полимерную нить.

