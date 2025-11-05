Мир
08:21, 5 ноября 2025Мир

Северная Корея начала подготовку к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына

Bloomberg: КНДР начала подготовку к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея начала подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно оценке Национальной разведывательной службы Южной Кореи, идея встречи была озвучена во время недавнего визита Трампа в Азию. По словам южнокорейского депутата Ли Сон Гвон, Пхеньян собирал разведданные об американских чиновниках, участвовавших в северокорейской дипломатии.

Ли также отметил, что министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи рассматривала возможность осуществления запланированного визита в Россию после того, как Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном. Уточняется, что если бы саммит был запланирован в прошлом месяце, присутствие Чхве потребовалось бы, что вынудило бы ее отложить визит в Россию.

«Опираясь на растущее сближение с Россией и укрепление связей с Китаем, Северная Корея может стремиться к улучшению отношений с США. Национальная разведывательная служба считает весьма вероятным проведение саммита между Северной Кореей и США», — сказал еще один южнокорейский депутат Пак Сон Вон.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч бойцов из КНДР. Утверждается, что в Россию должны прибыть солдаты из инженерных войск северокорейской армии.

