Следователи заинтересовались пожаром с семи жертвами в дачном доме российского региона

В Сургуте следователи возбудили дело по факту пожара в дачном доме

В Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в двухэтажном дачном доме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Все обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших устанавливаются, уточнили в ведомстве. Там также отметили, что уже назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. На месте продолжают работать правоохранители.

В ночь на 5 ноября в Сургуте загорелся дом площадью 72 квадратных метра. По предварительной информации, не выжило семь человек, в том числе четверо детей.