При пожаре в Сургуте погибли четверо детей

Число погибших при пожаре в Сургуте достигло семи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Число погибших в результате пожара в двухэтажном дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до семи. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале. Отмечается, что ​на момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

«В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела 7 погибших, в том числе 4 детей», — заявили в ведомстве.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее взрыв прогремел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке. Как стало известно, в момент происшествия там работали пять человек. Согласно предварительным данным, никто из них не пострадал.

