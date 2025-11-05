При пожаре в Сургуте погибли четверо детей

Число погибших при пожаре в Сургуте достигло семи

Число погибших в результате пожара в двухэтажном дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до семи. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале. Отмечается, что ​на момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

«В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела 7 погибших, в том числе 4 детей», — заявили в ведомстве.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

