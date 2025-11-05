Стало известно о переговорах России и Турции по сохранению поставок газа

Bloomberg: РФ и Турция ведут переговоры о поставках газа на фоне давления США

Россия и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа по трубопроводам в следующем году на уровне 22 миллиардов кубометров в год в рамках контракта «Газпрома» с турецкой государственной компанией Botas. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Текущие соглашения истекают 31 декабря. Обе компании и Министерство энергетики Турции не стали комментировать эту информацию.

Между тем участники газового рынка и эксперты сомневаются в хороших перспективах поставок российского газа в Турцию, поскольку на Анкару давит президент США Дональд Трамп. Он требует от союзников ограничить закупку энергоносителей в России, чтобы склонить Кремль к участию в переговорах по поводу остановки боевых действий на Украине.

В октябре с американскими санкциями столкнулись два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Турции. На этом фоне общая закупка российской нефти Турцией сократилась.

Ранее Анкара отказывалась выполнять требования США отказаться от российского раза, но в сентябре турецкие компании заключили крупные контракты на поставку энергоносителя от американских производителей. С учетом того, что добыча на собственных месторождениях на Черном море нарастает, Турции может потребоваться меньше газа. Соответственно, Botas может снизить закупки и добиться более привлекательных условий.

В прошлом году Турция купила 21,6 миллиарда кубометров газа по двум идущим в страну трубопроводам.

Ранее сообщалось, что к концу 2028 года Турция намерена закрывать более половины потребностей в газе за счет своей добычи и импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США. Такие изменения могут лишить Россию последнего крупного газового рынка на западном направлении.