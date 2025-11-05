Сообщение об управлении дронами ВСУ через MAX оказалось фейком

Данные об управлении дронами ВСУ через MAX оказались недостоверными

Опубликованный в сети текст якобы руководства по управлению дронами через мессенджер MAX оказался фейком. Описанные в документе инструкции не соответствуют реальным возможностям платформы.

Канал VORON🇷🇺FPV в одном из постов разместил файл, в котором говорится, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для управления БПЛА активно используют не только сотовую сеть, но и мессенджеры, в частности, российский MAX. В тексте описывалась подробная инструкция, как это сделать

«Руководство по управлению дронами через MAX» — это сгенерированный нейросетью файл, созданный специально для введения в заблуждение. На то, что это не реальный технический документ, указывает ряд деталей. Так, например, при чтении бросаются в глаза несоответствия, типичные для машинного перевода. На одной из страниц можно увидеть выражение «бортовой компаньонский компьютер». Это очевидное дословное копирование английского companion computer. Здесь уместнее было бы употребить слово «сопутствующий». Еще одним примером служит «легковесный бинарный протокол», где стоило использовать «быстрый двоичный» протокол. Также в русском языке не в ходу выражение «принципиально небезопасный» — стоило заменить его на «очень/крайне небезопасный». Кроме того, предложения в тексте слишком тяжеловесны и построены нелогично — очевидно, что фейковый документ сперва сгенерировали на английском, а потом просто прогнали через переводчик, не прибегая к помощи специалистов.

Что касается технической части, в одном из пунктов говорится, что основным элементом управления дроном является специальный бот в мессенджере. Однако в MAX ботов могут создавать только юридические лица. «Чтобы вы могли работать с платформой, организация должна быть зарегистрирована в РФ и оформлена как юрлицо или ИП. Самозанятые, физические лица и нерезиденты пока не могут авторизоваться или зарегистрироваться на платформе», — говорится в правилах мессенджера. К тому же авторы фейка, описывая якобы схему управления дроном через MAX, очевидно, не изучили реальные возможности платформы.

Фейки о мессенджере MAX тиражируются с целью его дискредитации через имитацию якобы утечки секретного технического документа. Так, например, ранее уже распространялся фейк об утечке базы данных пользователей национального мессенджера. В пресс-службе тогда подчеркнули, что данные пользователей МAX надежно защищены. Кроме того, эксперты Центра безопасности платформы изучили ложную публикацию и выяснили, что авторы фейка ссылались на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал.

Сообщение о том, что ВСУ управляют беспилотниками через мессенджер MAX, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

