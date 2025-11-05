Украинцы начали распродавать военную помощь Британии

РИА Новости: Жители Украины распродают британскую военную помощь в интернете

Украинцы стали распродавать британскую военную экипировку — одежду, спальные мешки и даже маскировочную сеть. Об этом узнали журналисты РИА Новости, которые проанализировали данные социальных сетей.

В категории «одежда» значатся предложения по продаже непромокаемого костюма, который состоит из брюк и рубашки, за 4 500 гривен (8 625 рублей). Автор одного из объявлений пишет, что товар применяется «для обмундирования персонала британской армии».

Кроме того, украинцы предлагают купить соотечественникам огнестойкую куртку за 1350 гривен (2 588 рублей) и военный разгрузочный жилет за 1550 гривен (2 970 рублей). К тому же, в объявлении есть зимний спальный мешок британской армии за 1 950 гривен (3 737 рублей), температурный режим которого составляет до -20 градусов цельсия. В дополнение предлагается простыня-вкладыш для спального мешка за 250 гривен (480 рублей).

Также на площадке опубликованы наколенники за 450 гривен (290 рублей), рукавицы с кожаными вставками за 50 гривен за пару (96 рублей), а также платок на голову за 30 гривен (58 рублей). Этот платок, как утверждает пользователь, был специально создан для боевых действий на Ближнем Востоке. Маскировочную сеть потенциальные покупатели могут приобрести за 7 500 гривен (14 373 рублей).

Ранее сообщалось, что украинцы продают в интернете сухпайки из военной помощи от Эстонии. Уточнялось, что в меню одного из сухпайков входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.