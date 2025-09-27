Украинцы стали распродавать в интернете эстонские сухпайки

РИА Новости: Украинцы распродают в интернете из военной помощи от Эстонии

Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных социальных сетей.

По данным агентства, в меню одного из сухпайков входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай. Уточняется, что большинство таких продуктовых наборов произведено компанией OÜ Kommivabrik. Помимо этого на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии.

Ранее сообщалось, что с декабря 2024 года солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили кормить халяльными и кошерными сухпайками. Вместе с тем в Минобороны республики отметили, что «важной частью новой стратегии» станут и растительные сухпайки. В ведомстве это объяснили учетом религиозных, медицинских и этических потребностей военных.