Украинцы стали распродавать в интернете эстонские сухпайки

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных социальных сетей.

По данным агентства, в меню одного из сухпайков входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай. Уточняется, что большинство таких продуктовых наборов произведено компанией OÜ Kommivabrik. Помимо этого на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии.

Ранее сообщалось, что с декабря 2024 года солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили кормить халяльными и кошерными сухпайками. Вместе с тем в Минобороны республики отметили, что «важной частью новой стратегии» станут и растительные сухпайки. В ведомстве это объяснили учетом религиозных, медицинских и этических потребностей военных.

