В России гроб с телом бойца СВО выставили рядом с плакатом «добро пожаловать»

Под Пермью гроб с телом бойца специальной военной операции (СВО) выставили рядом с надписью «добро пожаловать». Видеоотчет о траурной церемонии опубликовал «Новый компаньон».

В населенном пункте Барда состоялось прощание с участвовавшим в спецоперации Ринатом Маматовым. Где именно прошла церемония, не уточняется, однако в кадр попала растяжка над лестницей со словами «добро пожаловать».

Бойцу было 45 лет, обстоятельства его смерти не раскрываются. У мужчины остался сын.

Ранее в Ростовской области разгорелся скандал из-за столов с надписями «малоимущие» и «СВО» для школьников. Для детей участников СВО полагались котлеты с картофельным пюре, а для малоимущих — суп или манная каша. В инцидент пришлось вмешаться властям. Тут же был отстранен и.о. директора школы.