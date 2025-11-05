Россия
13:03, 5 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили ввод детских сим-карт

Депутат Ющенко объяснил ввод детских сим-карт обеспечением безопасности
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Детские сим-карты будут обеспечивать безопасность, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Об этом давно говорили. Собственно, детские сим-карты должны быть привязаны к родительским, должен быть определенный контроль и ответственность родителей. Это будет обеспечением в том числе и безопасности», — заметил Ющенко.

По словам депутата, реализовывать идею нужно соответственно с запросами родительского сообщества.

«С учетом того, что сегодня по сотовой связи, по мессенджерам, в том числе большое количество киберпреступлений происходит, детская карта, которая будет привязана к родительскому контролю, даст определенный эффект», — заключил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в России появятся детские сим-карты. По словам министра, благодаря таким сим-картам родители смогут получать данные о местоположении детей по запросу без судебных решений.

