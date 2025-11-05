В России указали на очередную попытку ВСУ получить от Запада более мощное оружие

Швыткин отметил очередную попытку ВСУ получить от Запада более мощное оружие

Заявление Минобороны Украины о том, что в октябре число ударов российских войск с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) резко возросло, носит провокационный характер для того, чтобы получить от Запада более мощное оружие, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Нужно отметить, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) действуют в соответствии с замыслом Генерального штаба по выполнению задач специальной военной операции, вместе с тем не нарушая нормы международного права. Я имею в виду, что применение каких-либо вооружений с нашей стороны соответствует нормам международного права», — заявил Швыткин.

По словам депутата, всем понятно, что Украина всяческими способами пытается добиться получения всевозможных видов вооружения от Запада.

«Думаю, что это заявление, что применяются различные виды вооружений, носит провокационный характер для того, чтобы получить соответствующие виды вооружения для нанесения ударов по территории нашей страны, в том числе вглубь территории», — заключил он.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что в октябре число ударов российских войск по территории Украины с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) резко возросло. По их данным, за месяц ВС РФ нанесли не менее 5328 ударов с использованием КАБ, что является рекордом с начала 2025 года.

