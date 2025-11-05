Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 5 ноября 2025Бывший СССР

В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

Минобороны Украины: В октябре резко возросло число ударов ВС с помощью КАБ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В октябре число ударов российских войск по территории Украины с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) резко возросло. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны Украины.

«В октябре российские оккупанты резко увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что за месяц российские войска нанесли по территории Украины не менее 5328 ударов с использованием КАБ, что является рекордом с начала 2025 года.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Банде из экс-полицейских вынесли приговор

    Оптимизм европейской промышленности взлетел

    Туманы в Москве продлятся почти всю неделю

    Начальника автоколонны отправили в колонию за падение автобуса в Мойку

    Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости