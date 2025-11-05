В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

Минобороны Украины: В октябре резко возросло число ударов ВС с помощью КАБ

В октябре число ударов российских войск по территории Украины с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) резко возросло. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны Украины.

«В октябре российские оккупанты резко увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что за месяц российские войска нанесли по территории Украины не менее 5328 ударов с использованием КАБ, что является рекордом с начала 2025 года.

