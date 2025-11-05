Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:18, 5 ноября 2025Экономика

Власти оправдались за пробник дороги в российском регионе

В алтайском поселке уложили кусок асфальта с разметкой перехода вместо дороги
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В одном из поселков Алтайского края уложили кусок асфальта с разметкой перехода вместо дороги. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

«Пробник дороги» длиной несколько метров, как его окрестили местные жители, появился в поселке Малиновое озеро недалеко от школы с населением 2,6 тысячи человек. Остальная часть дороги при этом по-прежнему осталась грунтовой. Местные жители призвали власти «не лепить больше такой красоты», поскольку асфальтированный отрезок чересчур узкий и разъезжаться на нем двум автомобилям приходится по старой части дороги вокруг благоустроенного участка.

В свою очередь, власти Михайловского района, к которому относится поселок, объяснили случившееся тем, что средств им хватило лишь на такой участок асфальта. «Гаишники сказали: надо нарисовать на грунтовой дороге пешеходный переход. А как мы нарисуем на песке переход? (...) Полномочия по дорожному фонду у главы поселка. Он из своих лимитов, что дорожный фонд ему транслировал, на основании этого и сделал, если бы он не сделал, на него было бы наложено административное производство. Малиновские, конечно, у нас волшебники», — убежден представитель администрации.

Он подчеркнул, что легковые машины могут разъехаться на проложенных шести метрах дороги, и добавил, что не стоит объяснять, как дорого сейчас стоит даже квадратный метр асфальта. В заключение представитель власти рассказал, что даже центр Малинового озера не удается отремонтировать в силу ограниченности бюджета.

Ранее в Москве пожаловались на пешеходный переход, ведущий в никуда.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

    Путин отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости