Военный блогер оценил численность ВСУ в районе Красноармейска

Рожин: Значительная часть соединений ВСУ под Красноармейском понесла потери

Военный блогер Борис Рожин оценил численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Он высказался об этом в эфире радио Sputnik.

По его словам, последние оценки составляют от шести до одиннадцати тысяч военнослужащих. «Есть вот оценка такая расхожая — девять тысяч. Это с убитыми и ранеными, которых невозможно вывести. А раненых там может быть спокойно тысяча-две тысячи», — заявил Рожин.

«Реальных штыков там осталось немного, учитывая, как они сдают позиции в Красноармейске. (...) Стопроцентных бригад сейчас практически нет», — отметил он.

Ранее украинский ресурс DeepState признал, что российская армия постепенно поглощает Красноармейск. Утверждается, что россияне уже обустраивают свои позиции в населенном пункте и контролируют логистику, а передвижение украинских войск сильно затруднено.