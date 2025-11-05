Забота о себе
18:32, 5 ноября 2025

Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

Подолог Эското посоветовал покупать обувь во второй половине дня
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Подологи Виктор Альфаро, Хорхе Эското и Навор Перейра Лосада утверждают, что для того, чтобы избежать проблем с ногами, необходимо правильно выбирать обувь. В беседе с изданием El Pais они подсказали способы сделать это.

По словам Альфаро, при покупке обуви необходимо поставить стопу на стельку, максимально ее расслабив. Важно обратить внимание на то, что после самого длинного пальца должно оставаться свободным пространство в полсантиметра. На размер обуви, указанный производителем, врач посоветовал не полагаться, поскольку размерная сетка у каждого бренда своя.

Лосада добавила, что одна из самых распространенных ошибок — это покупка тесной в области пальцев обуви. Также он призвал женщин не приобретать туфли на каблуках выше пяти сантиметров, поскольку из-за них могут начаться проблемы со спиной.

Эското также порекомендовал совершать покупки обуви исключительно во второй половине дня, когда на ногах появляются отеки, так как они тоже оказывают влияние на размер.

Ранее травматолог Ирина Чуловская призвала не печатать большим пальцем на смартфоне. В противном случае, предупредила она, возникнет ризартроз.

