Юрий Слюсарь поблагодарил жителей Ростовской области за год совместной работы

Юрий Слюсарь подвел итоги годовой работы на посту главы Ростовской области

С момента вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области прошел год. В своем обращении к жителям в День народного единства он отметил, что этот период стал для региона временем интенсивной работы, расстановки приоритетов и запуска программ развития.



Подводя итоги первого года работы, Юрий Слюсарь отметил, что все достижения были бы невозможны без активной поддержки и искренней вовлеченности жителей области.

«Вернувшись руководить родной для меня областью, я в полной мере осознал, насколько важно ваше искреннее стремление навести порядок, наладить жизнь к лучшему. За эти 12 месяцев мы с вами на деле доказали, что способны решать любые задачи, когда работаем одной командой. Благодаря вашему доверию и неравнодушию, определили первоочередные вопросы на будущее и будем последовательно их решать. Рассчитываю на вашу помощь, участие и поддержку», - обратился к землякам Юрий Слюсарь.

За минувший год в регионе отмечены ключевые изменения в экономике и социальной сфере. Начала работу особая экономическая зона «Ростовская». На ПМЭФ- 2025 область подписала соглашения на 209 миллиардов рублей, на «Иннопроме-2025» донские предприятия подписали 23 соглашения на общую сумму более 92 млрд рублей, а на выставке «Золотая осень» — на 11,1 миллиарда рублей. Запущена модернизация коммунальной и энергетической инфраструктуры, начато строительство шести объектов водоснабжения и направлено финансирование на ремонт дорог.

Создано управление по поддержке ветеранов специальной военной операции, запущен региональный аналог федеральной программы «Время героев». Через многофункциональные центры по принципу «одного окна» более 3 тысяч человек уже воспользовались услугой, им оформлено свыше 2 тысяч мер поддержки.

В регионе также усиливается внимание к прямому диалогу с жителями. С ноября 2024 года обработано более 60 тысяч обращений. Губернатор подчеркнул, что эффективное управление невозможно без открытого общения власти с гражданами.

По словам главы региона, в условиях вызовов 2025 года промышленность Ростовской области продолжает устойчивый рост, формируя базу для технологического лидерства и импортозамещения. «Тема технологического лидерства — одна из наиболее важных, которыми мы будем заниматься», — заявил Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что условия близости региона к зоне СВО потребовало от руководства не только оперативного решения хозяйственных вопросов, но и формирования новой, долгосрочной стратегической повестки.

В Ростовской области инициировано обновление «Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года». В основу документа лягут итоги 57 общественных сессий с участием более 12 тысяч человек и 16 тысяч предложений жителей. Ключевыми направлениями стратегии станут развитие жилищно-коммунального хозяйства, поддержка семей и участников специальной военной операции, развитие агропромышленного комплекса, технологическое лидерство и укрепление статуса Ростова-на-Дону как «южной столицы России».

Обновленная «Стратегия-2030» проходит согласование в федеральных органах власти, утвердить ее планируется до конца декабря.

