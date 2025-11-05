Женщина подарила партнеру билеты на вечеринку свингеров и удивилась результату

Британка по имени Джем прожила с партнером Дазом пять лет, прежде чем купила ему билеты на вечеринку для свингеров. В беседе с Metro она рассказала, как результат удивил обоих.

По ее словам, сначала мужчина не оценил подарок и решил, что партнерша сделала его, потому что ей чего-то не хватает в отношениях. Однако в итоге опыт оказался для Джем и Даза положительным. Британка объяснила, что благодаря таким встречам они с партнером открыли для себя новый вид страсти, а секс друг с другом после вечеринок стал для них совершенно особенным.

При этом Даз предупредил, что такая практика поможет освежить далеко не все отношения. «Немоногамия никогда не исправит отношения, которые уже разрушаются. Да, наше партнерство сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем могло бы быть, если бы мы никогда не исследовали эту возможность, но наш роман и не заканчивался, просто был не очень захватывающим», — объяснил он.

Джем и Даз добавили, что придумали для себя определенные правила. Например, они сразу договорились, что не будут заниматься сексом с другими людьми. По их словам, первая вечеринка закончилась поцелуем с другой парой в большой горячей ванне.

Единственное, что расстраивает пару — необходимость регулярно сталкиваться с осуждением в соцсетях. «У нас такие удивительные отношения и такая глубокая привязанность — они понятия не имеют, на что похожи наши отношения и что нас связывает», — возмутилась Джем.

Ранее хозяйка легального борделя Кэтрин Денуар рассказала о странных причинах мужских измен. По ее словам, многие мужчины пользуются секс-услугами из-за отсутствия секса в браке, другие же боятся рассказать женам о своих сексуальных предпочтениях.