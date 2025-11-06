Культура
16:53, 6 ноября 2025

79-летняя Шер высказалась об отношениях с 39-летним возлюбленным

79-летняя Шер заявила, что в ее отношениях с 39-летним возлюбленным все хорошо
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

79-летняя американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, прокомментировала отношения с 39-летним возлюбленным Александром Эдвардсом, с которым они вместе с 2023 года. Ее цитирует People.

Отмечается, что многие критиковали пару из-за 40-летней разницы в возрасте. «Ничего страшного. Они не живут моей жизнью. Никто не знает, что между нами происходит, но мы просто отлично проводим время», — заявила артистка.

Шер также объяснила, что Эдвардса не смущает их разница в возрасте. «Он просто говорит: "Знаешь, ты становишься старше, но душой молодеешь"», — сказала она, добавив, что секрет их крепких отношений заключается в том, что они «постоянно смеются».

Ранее Шер объяснила, почему выбирает молодых мужчин для отношений.

