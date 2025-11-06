Бывшего полковника Минобороны отправили в колонию за взятки

Экс-главу военного представительства Минобороны осудили на 10 лет за взятки

Суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего руководителя военного представительства Минобороны России Ивана Популовского за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Популовский признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его лишили воинского звания «полковник».

По данным следствия, представители предприятий, которые исполняли госзаказ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России на сумму более 1,2 миллиарда рублей, вступили в сговор с Популовским и его подчиненным Григорием Зориным для ослабления контроля при приемке товаров и получения привилегий. Ради этого представители давали офицерам взятки. В период с 2021 по 2024 год Популовский и Зорин получили более 11 миллионов рублей.