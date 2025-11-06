Силовые структуры
Бывшему советнику губернатора Ростовской области продлили арест

В Ростове-на-Дону суд продлил арест бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Гончаров останется в СИЗО до 4 января 2026 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. А отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновник знал о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

