Джоли зашла на территорию Украины пешком

Джоли не сообщила правительству Украины о своем визите и зашла в страну пешком

Голливудская актриса Анджелина Джоли не сообщила украинскому правительству о своем визите и зашла в страну пешком. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что посол доброй воли ООН без предупреждения прибыла в подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон — это ее второй визит в Украину после начала специальной военной операции.

До этого сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Херсоне мобилизовали водителя Анджелины Джоли, а не охранника. Отмечается, что во время проверки на блокпосту военкомы и полицейские выяснили, что у него отсутствуют военно-учетные документы.