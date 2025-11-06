Бывший СССР
Джоли зашла на территорию Украины пешком

Джоли не сообщила правительству Украины о своем визите и зашла в страну пешком
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Marco Provvisionato / Keystone Press Agency / Global Look Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли не сообщила украинскому правительству о своем визите и зашла в страну пешком. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что посол доброй воли ООН без предупреждения прибыла в подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон — это ее второй визит в Украину после начала специальной военной операции.

До этого сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Херсоне мобилизовали водителя Анджелины Джоли, а не охранника. Отмечается, что во время проверки на блокпосту военкомы и полицейские выяснили, что у него отсутствуют военно-учетные документы.

