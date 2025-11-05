Бывший СССР
На Украине прокомментировали инцидент с Джоли и ТЦК

Сотрудники ТЦК мобилизовали водителя Джоли
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Херсоне мобилизовали водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли, а не охранника. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в Сухопутных войсках Украины.

Отмечается, что во время проверки на блокпосту военкомы и полицейские выяснили, что у водителя отсутствуют военно-учетные документы. Мужчину доставили в ТЦК, где выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет отсрочки от мобилизации.

«Когда были установлены все обстоятельства, актриса продолжила свой запланированный путь дальше. Ни она, ни ее представители не влияли на работу сотрудников ТЦК», —прокомментировал представитель войск.

Подчеркивается, что водитель готовится к отправке в войска.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли посетила подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон. По пути произошел инцидент — охранника звезды мобилизовали, и ей пришлось заехать в николаевский ТЦК.

