Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:12, 6 ноября 2025Путешествия

Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: План «Ковер» ввели в Краснодаре, Самаре, Владикавказе и Грозном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

План «Ковер», подразумевающий ограничения на полеты, ввели еще в четырех российских аэропортах: Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», —написал Кореняко.

Ранее аналогичные меры приняли в Пензе, Ульяновске (Баратаевка) и Ярославле (Туношна). Прием и выпуск судов с целью обеспечения безопасности полетов введен 6 ноября с 02:46 по московскому времени.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

    Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

    Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

    Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

    Мужчины и женщины вспомнили о лучших некогда полученных секс-советах

    Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

    Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

    Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

    Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости