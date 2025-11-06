Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: План «Ковер» ввели в Краснодаре, Самаре, Владикавказе и Грозном

План «Ковер», подразумевающий ограничения на полеты, ввели еще в четырех российских аэропортах: Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», —написал Кореняко.

Ранее аналогичные меры приняли в Пензе, Ульяновске (Баратаевка) и Ярославле (Туношна). Прием и выпуск судов с целью обеспечения безопасности полетов введен 6 ноября с 02:46 по московскому времени.