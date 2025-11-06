На Константиновском направлении ФСБ уничтожила две диверсионные группы ВСУ

Бойцы ФСБ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Украинские ДРГ пытались организовать минную засаду по маршруту движения российской военной техники. В результате их отследили и поразили операторы антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ России.

Также были уничтожены полевая позиция операторов дронов ВСУ и их пункт управления. Уточняется, что он использовался для атак по населению Дзержинска.

Ранее сообщалось, что подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило в ДНР хорватскую реактивную систему залпового огня.