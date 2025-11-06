Россия
00:55, 6 ноября 2025

Глава Тульской области рассказал об атаке БПЛА на регион

Миляев: Над Тульской областью уничтожен 1 БПЛА, сохраняется опасность атаки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в небе над Тульской областью был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил губернатор.

В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА. Дмитрий Миляев попросил жителей избегать открытых пространств, не приближаться к окнам и не проводить фото- и видеосъемку действий ПВО.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в российских аэропортах: Саратов и Волгоград. Причем в первом ограничения снимались и вводились второй раз за несколько часов.

    Все новости