Второй раз за несколько часов ввели ограничения в российском аэропорту

Росавиация: В аэропорту Саратова вновь введены временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в российском аэропорту города Саратов, об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 00:19, 6 ноября.

Ранее ограничения для обеспечения безопасности полетов уже вводились 5 ноября в 22:33 и были сняты в 23:08.

Временные ограничения с 22:20 также введены в аэропорту Волгограда.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) 5 ноября с 17:00 до полуночи над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.