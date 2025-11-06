Россия
00:22, 6 ноября 2025Россия

Над регионами России уничтожили 16 вражеских БПЛА

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Российские военные 5 ноября с 17:00 до полуночи перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Над территориями Воронежской и Ростовской областей сбили по 3 БПЛА, над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым было уничтожено по два беспилотника. Также по одному БПЛА средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над территориями: Белгородской, Курской, Тульской области, а также над Краснодарским краем.

Накануне Украина также попыталась ударить умной авиабомбой по российским объектам. Снаряд был уничтожен российский системой противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Российский черноморский порт Туапсе остановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября.

    Все новости