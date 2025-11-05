Российская система ПВО уничтожила умную авиабомбу и четыре снаряда HIMARS ВСУ

Украина попыталась ударить умной авиабомбой по российским объектам. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, снаряд был уничтожен российский системой противовоздушной обороны (ПВО). Кроме авиабомбы система ПВО сбила четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 123 беспилотника самолетного типа.

Также в Минобороны сообщили о нанесении ударов по 142 районам дислокации иностранных наемников и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также удары наносились по цехам сборки и местам хранения украинских беспилотников.