Дрон снял бой с катерами ВСУ у берегов Крыма

Уничтожение российскими «Ланцетами» катеров ВСУ в Черном море попало на видео

Российские «Ланцеты» уничтожили четыре безэкипажных катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у берегов Крыма в Черном море. Бой с катерами попал на видео, его снял дрон-разведчик — кадры публикует связанный с военными Telegram-канал «Омерзительная 8».

Судя по видео, барражирующие боеприпасы «Ланцет» успешно поразили цели — БЭК противника были уничтожены.

Из подписи к кадрам следует, что бой произошел в Черном море в ночь на воскресенье, 2 ноября.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что НАТО активизировало деятельность разведки в Черном море.