Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 5 ноября 2025Россия

Дрон снял бой с катерами ВСУ у берегов Крыма

Уничтожение российскими «Ланцетами» катеров ВСУ в Черном море попало на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российские «Ланцеты» уничтожили четыре безэкипажных катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у берегов Крыма в Черном море. Бой с катерами попал на видео, его снял дрон-разведчик — кадры публикует связанный с военными Telegram-канал «Омерзительная 8».

Судя по видео, барражирующие боеприпасы «Ланцет» успешно поразили цели — БЭК противника были уничтожены.

Из подписи к кадрам следует, что бой произошел в Черном море в ночь на воскресенье, 2 ноября.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что НАТО активизировало деятельность разведки в Черном море.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Российский дроновод увел беспилотник от машины с мирными людьми

    Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте

    Зеленского обвинили во лжи после заявления о продвижении Украины к членству в ЕС

    Бельгия изложила условия поддержки плана ЕК по российским активам

    Путин назначил врио губернатора Тверской области

    Расходы бизнеса в России на кредиты оказались рекордными

    Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

    Стали известны подробности попыток ВСУ контратаковать на севере Украины

    Демократы одержали крупнейшие политические победы после возвращения Трампа к власти

    Известная телеведущая получила непристойное сообщение от мужа во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости