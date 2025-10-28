Мир
В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

Воронцов: НАТО активизировало разведку у морских и воздушных границ России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

НАТО активизировало деятельность разведки у границ России в Балтийском и Черном морях. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов, передает РИА Новости.

«НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. (...) Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Черном море», — рассказал дипломат.

По его словам, о росте активности НАТО у российских границ также свидетельствуют возросшая продолжительность пребывания военных кораблей стран альянса в Черном море и увеличение численного состава батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня в прибалтийских и причерноморских государствах.

Ранее Воронцов заявил, что США столкнулись с «саботажем» со стороны европейских стран в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Дипломат отметил, что европейцы делают все возможное для продолжения боевых действий, одновременно обвиняя Москву в нежелании их прекратить.

