В МИД рассказали о столкновении США с «саботажем» Европы

США столкнулись с «саботажем» со стороны Европы в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом, выступая на заседании комитета Генассамблеи ООН, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, передает РИА Новости.

«США в вопросе украинского регулирования столкнулись с откровенным саботажем европейцев. Нас обвиняют в нежелании завершить этот конфликт, однако именно страны Евросоюза на практике делают все для его продолжения», — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках стран НАТО принудить Вашингтон отказаться от мирных переговоров по Украине. Глава дипведомства выразил надежду, что президент США Дональд Трамп останется верен принципам, которые были согласованы в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже.