Порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак БПЛА

Reuters: Порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак БПЛА, НПЗ остановился
Юлия Мискевич
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский черноморский порт Туапсе остановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника и данные отслеживания судов LSEG.

Атака произошла 2 ноября. Уточнялось, что два иностранных гражданских судна были повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на порт Туапсе.

Источники Reuters сообщили, что подконтрольный «Роснефти» НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры.

До этого стало известно, что 2 ноября за три часа над Кубанью и акваторией Черного моря уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

