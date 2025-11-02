В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотников над Кубанью и Черным морем

Минобороны: За три часа уничтожены 15 БПЛА над Кубанью и акваторией Черного моря

2 ноября за три часа уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Кубанью и акваторией Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА самолетного типа: 14 — над территорией Краснодарского края и 1 — над акваторией Черного моря», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки беспилотников на порт Туапсе. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что пострадавших среди членов экипажа нет, все очаги возгорания потушены.