Два гражданских судна повреждены в результате атаки БПЛА на порт Туапсе

Два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки БПЛА на порт Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», — говорится в заявлении.

Ранее в Туапсе вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы города Сергея Бойко, все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителей Краснодарского края снова предупредили о беспилотной опасности. Глава города призвал население не покидать свои дома и выбирать для укрытия помещения без стекол.