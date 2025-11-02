В Туапсе вновь сработала ПВО

В Туапсинском округе Краснодарского края сработала система ПВО

В Туапсе вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — уточнил чиновник.

Жителей Краснодарского края снова предупредили о беспилотной опасности. Глава города призвал население не покидать свои дома и выбирать для укрытия помещения без стекол.

Ранее утром Вооруженные силы Украины уже атаковали город. От обломков беспилотника в Туапсе повреждения получили танкер и нефтеналивной терминал. Дрон упал на палубную надстройку. Экипаж оперативно эвакуировался, на самом танкере вскоре вспыхнул пожар.