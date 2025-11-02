Россия
04:04, 2 ноября 2025Россия

Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточнятся, что в порту Туапсе фрагменты БПЛА упали на танкер, в результате чего пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали, на судне возник пожар.

Помимо этого, повреждения получили строения и инфраструктура терминала.

Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Туапсе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских дронов. Угроза атаки беспилотников ВСУ была объявлена в Новороссийске и Сочи. Кроме того, работа ПВО фиксировалась в Геленджике.

