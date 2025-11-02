ВСУ атаковали Туапсе

Беспилотники ВСУ ударили по Туапсе

В Туапсе силами средств противовоздушной обороны (ПВО) идет отражение атаки украинских дронов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате падения дронов зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Данные о пострадавших не поступали.

Как уточняется, угрозу атаки беспилотников ВСУ объявили в Новороссийске и Сочи. Кроме того, работа ПВО идет в Геленджике.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку удара по Краснодарскому краю. По предварительным данным, над регионом уже сбили около десяти беспилотников.