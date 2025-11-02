Россия
00:34, 2 ноября 2025Россия

ВСУ ударили по российскому региону

Shot: Над Краснодарским краем сбито около десятка беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, звуки пролета дронов были слышны в Сочи, Туапсе и Анапе. Кроме того, в Геленджике прогремели громкие взрывы, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительной информации, над регионом уже сбили около десяти беспилотников. Официальная информация пока не поступала, сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Ранее в аэропорту Геленджика и Сочи были введены временные ограничения. Как сообщали в Росавиации, авиагавани приостановили прием и выпуск самолетов в целях безопасности.

