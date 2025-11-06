Силовые структуры
10:35, 6 ноября 2025Силовые структуры

Готовивший теракт на таможне россиянин узнал свой приговор

Житель Ставрополья Жигун получил 20 лет колонии за подготовку теракта на таможне
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Александра Жигуна к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании местной таможни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Жигун признан виновным по части 2 статьи 205,5 УК РФ, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ, части 3 статьи 223.1 УК РФ, части 4 статьи 222.1 УК РФ, части 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 и статьи 275 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Как установил суд, 10 февраля 2024 года фигурант решил принять участие в деятельности украинского отряда особого назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и связался с членом этой организации. Он отправил видеообращение о добровольном вступлении в его ряды. В разные дни в период с 13 февраля по 28 марта 2024 года он выбирал места для возможного совершения теракта на территории Ставропольского края, фотографировал и снимал на видео интересующие его объекты и отправлял участнику террористического формирования, с которым согласовывал место для планируемого подрыва или поджога таможни.

По данным следствия, 16 марта 2024 года Жигун арендовал гараж, а 19-20 марта купил необходимые для изготовления самодельных зажигательных и взрывных устройств компоненты и изготовил их. Созданные устройства и вещества он хранил в гараже.

Ранее сообщалось, что арестованная в Пскове 25-летняя россиянка созналась в содействии украинскому отряду особого назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

    Все новости