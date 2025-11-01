Россиянка созналась в финансировании террористов «Азова»

Арестованная жительница Мариуполя созналась в финансировании «Азова»

Арестованная в Пскове 25-летняя россиянка созналась в содействии украинскому отряду особого назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жительница Мариуполя общалась в сети с представителями вооруженных сил Украины и перевела деньги на используемый террористами счет. Позже девушка написала явку с повинной и добровольно предоставила следователям свой мобильный телефон. Обвиняемая находится в СИЗО, ее защита настаивала на домашнем аресте. Однако суд решил оставить ее в СИЗО на время расследования уголовного дела. Россиянка пробудет в заключении до нового года.

Обвиняемой грозит срок от 8 до 15 лет лишения свооды.

23 октября президент России Владимир Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.