09:02, 1 ноября 2025Силовые структуры

Россиянка созналась в финансировании террористов «Азова»

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Арестованная в Пскове 25-летняя россиянка созналась в содействии украинскому отряду особого назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жительница Мариуполя общалась в сети с представителями вооруженных сил Украины и перевела деньги на используемый террористами счет. Позже девушка написала явку с повинной и добровольно предоставила следователям свой мобильный телефон. Обвиняемая находится в СИЗО, ее защита настаивала на домашнем аресте. Однако суд решил оставить ее в СИЗО на время расследования уголовного дела. Россиянка пробудет в заключении до нового года.

Обвиняемой грозит срок от 8 до 15 лет лишения свооды.

23 октября президент России Владимир Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.

