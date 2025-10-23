Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма

Президент России Владимир Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности», — говорится в документе.

Орган возглавит заместитель директора Росфинмониторинга, отмечается в указе. Помимо того, в комиссию войдут замначальника управления службы ФСБ, замначальника главного управления в центральном аппарате МВД, а также замдиректора департамента МИД России.

