Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма

Президент Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности», — говорится в документе.

Орган возглавит заместитель директора Росфинмониторинга, отмечается в указе. Помимо того, в комиссию войдут замначальника управления службы ФСБ, замначальника главного управления в центральном аппарате МВД, а также замдиректора департамента МИД России.

Ранее Владимир Путин распорядился образовать группу по вопросам помощи семьям с детьми. Главой группы президент назначил уполномоченного по правам ребенка в России Марию Львову-Белову. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

